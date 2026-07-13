EsSalud: Hospital Perú enrumba a Ica y La Libertad para atender a cerca de 9 mil asegurados

Con el firme compromiso de acercar los servicios de salud a más peruanos, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará sus brigadas asistenciales del Hospital Perú hacia las regiones de Ica y La Libertad. Estas importantes campañas médicas se llevarán a cabo en forma simultánea en ambos puntos del 15 al 22 de julio, con el propósito de reducir la brecha en la atención especializada.

El hospital itinerante, perteneciente a la Gerencia de Oferta Flexible (GOF), realizará un primer operativo en el Hospital de Cañete con la meta de alcanzar 4010 atenciones. Durante esta jornada, se ofrecerán consultas en especialidades como medicina general, medicina familiar, oftalmología y medicina física y rehabilitación. Además, los pacientes tendrán acceso a servicios de ecografía, rayos X, laboratorio, terapia física, enfermería y farmacia.

El Dr. Edgard Miguel Siccha, responsable de la Gerencia de Oferta Flexible, destacó la importancia de estas misiones itinerantes: “Estas intervenciones facilitan el acceso a servicios médicos oportunos y de calidad para nuestros asegurados, especialmente en zonas donde existe una alta necesidad de atención especializada. Nuestro objetivo es estar donde el paciente más nos necesita”, agregó el funcionario.

En un segundo operativo, y en coordinación con la Red Asistencial La Libertad, Hospital Perú llegará al Hospital I de Pacasmayo y al Hospital Víctor Lazarte Echegaray (Trujillo). Allí se busca atender la demanda de 4839 atenciones en las especialidades de medicina interna, cardiología, dermatología, ginecología, obstetricia, oftalmología y traumatología, sumadas a los servicios de terapia física y rehabilitación, enfermería y farmacia. Cabe resaltar, que una tercera brigada ya se encuentra ya en el distrito Baños del Inca de Cajamarca, para atender entre el 15 y 19 de julio, y en Chilete, del 20 a 22 del mismo mes.

Para lograr la meta de atenciones, durante estos operativos el personal de salud brindará sus servicios en doble turno: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Cabe resaltar que, en lo que va del año, Hospital Perú ha logrado realizar 149 039 atenciones médicas a nivel nacional a través de 24 operativos. Su labor itinerante ha beneficiado a miles de pacientes de las redes prestacionales Rebagliati, Almenara y Sabogal en Lima y Callao, así como de las regiones de Lambayeque, Huánuco, Ucayali, Puno y Cajamarca.