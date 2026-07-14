Balacera en restaurante de Arequipa: sicarios se equivocan de “objetivo” y disparan contra anciana

Según testigos, dos sicarios que se movilizaban en una moto llegaron hasta un restaurante del distrito de Cerro Colorado en Arequipa, buscando a un sujeto vinculado a la banda criminal “Los Orientales”; desde la puerta de ingreso dispararon contra su objetivo.

Pero el hombre esquivó las balas, las que impactaron en una adulta mayor, que resultó herida de consideración. La comensal fue identificada como Jessica A. M., de 61 años; ella fue trasladada a un nosocomio cercano por los clientes del local. El ataque se registró anoche.

AJUSTE DE CUENTAS

Trascendió que el objetivo de los sicarios habría sido Anthony Q., ciudadano venezolano, familiar del propietario del establecimiento. El joven sería el encargado de cobrar cupos a los comerciantes de la zona y se estaría quedando con parte del dinero que recogía de las víctimas.

Antes del atentado, sujetos vinculados a la organización habrían acudido al negocio para amenazar a los familiares del sujeto y exigirles que revelen su paradero, pero se negaron. Anthony Q. había estado escondido en el local, por lo que se registró el violento ataque.