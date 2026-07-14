Tacna: decomisan tres camiones con mercancía de contrabando valorizada en S/ 1,5 millones

Tres camiones con mercadería presuntamente de contrabando fueron intervenidos por la Policía Fiscal y personal de Aduanas durante un operativo ejecutado en el kilómetro 8 de la carretera Tarata-Tacna.

La intervención se realizó esta madrugada, cuando los vehículos a gran velocidad se dirigían a la ciudad de Tacna transportando productos que supuestamente habrían ingresado ilegalmente al país.

Los vehículos trasladaban sacos de maíz, harina de soja y envases descartables, los productos que serían bolivianos y presuntamente iban a ser vendidos en ferias y mercados de la ciudad de Tacna.

ALMACENES DE ADUANAS

Los agentes solicitaron la documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería, pero los choferes señalaron que no tenían los documentos. La carga fue derivada a los almacenes de Aduanas.

Según estimaciones, tanto la mercadería como los vehículos tendrían un valor de S/ 1,5 millones. Los choferes señalaron repetidas veces que solo los contrataron para trasladar la mercadería.