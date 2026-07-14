¡Alerta sanitaria! Gobierno declara emergencia por influenza aviar

Las autoridades activaron protocolos de control, cuarentena y sacrificio de aves afectadas para evitar la propagación del virus en el país.

La alerta sanitaria continúa expandiéndose en el territorio nacional luego de confirmarse un brote de influenza aviar de alta patogenicidad tipo A, subtipo H5N1, en aves de corral. Ante esta situación, el Gobierno dispuso declarar una emergencia sanitaria por un periodo de 90 días calendario.

La medida fue adoptada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) tras detectarse el brote en el distrito de San Vicente de Cañete, específicamente en el Barrio Obrero. La confirmación se realizó mediante el Informe de Ensayo N.° 202606524, documento emitido el 6 de julio de 2026, que determinó la presencia del virus en las aves afectadas.

BROTE DETECTADO EN AVES DE COMBATE

Tras detectarse este brote en aves del sector de Cañete, la autoridad sanitaria dispuso la cuarentena del foco identificado y el sacrificio de las aves afectadas, además del control del traslado de estos animales, la vigilancia permanente y la aplicación de medidas de prevención como la vacunación, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Asimismo, la declaratoria de emergencia sanitaria contempla que este periodo podría reducirse o ampliarse dependiendo de la evolución epidemiológica del brote y de la evaluación técnica que realice la autoridad sanitaria.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El Senasa estableció medidas obligatorias tras la declaratoria de emergencia sanitaria, entre ellas la prohibición de movilizar aves vivas y productos de riesgo sin autorización, realizar eventos gallísticos, ferias o concentraciones de aves en zonas bajo control, así como manipular animales sospechosos sin protección adecuada.

Asimismo, los predios afectados deberán cumplir estrictas medidas de bioseguridad, como cuarentena, desinfección de equipos y vehículos, instalación de pediluvios y reporte inmediato de posibles casos. El incumplimiento de estas disposiciones podría generar sanciones con apoyo de la fuerza pública.