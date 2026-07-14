Crimen en Áncash: asesinan a balazos a tres integrantes de una familia

Tres integrantes de una misma familia fueron asesinadas a balazos cuando se encontraban en el interior de su vivienda. El hecho ocurrió en el distrito de Coishco, provincia del Santa, en la región Áncash.

El ataque, perpetrado por presuntos sicarios, acabó con la vida de Juana René Sánchez Huamanchumo (51), su hija Rosa Angélica Tapia Sánchez (33) y su nieta de 13 años (E. R. T.), generando conmoción en la población.

Según las primeras investigaciones, dos sujetos llegaron al inmueble ubicado en el sector Morro de Arica y, al encontrar la puerta semiabierta, ingresaron y dispararon repetidamente contra las víctimas antes de huir. Vecinos auxiliaron a las mujeres y alertaron a las autoridades.

Traslado y fallecimiento

Agentes de Serenazgo y la comisaría de Coishco trasladaron a Juana Sánchez y Rosa Tapia al Hospital La Caleta de Chimbote, donde ingresaron sin signos vitales. La menor de 13 años fue evacuada a una clínica local, pero falleció horas después por la gravedad de sus heridas.

Diligencias e investigación

Personal de Criminalística y fiscales realizaron diligencias en la escena del crimen. Agentes del Departamento de Investigación Criminal revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del triple homicidio que ha conmocionado a la provincia del Santa.