Bloqueo en la Panamericana Sur: ciudadanos de La Joya protestan por falta de agua

Ciudadanos de al menos 22 asociaciones de vivienda del distrito de La Joya bloquearon un tramo de la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 48, como medida de protesta por la falta de agua potable.

De acuerdo a RPP Noticias, Hugo Mamani, presidente del pueblo joven San Luis de La Joya, señaló que más de 20 sectores no cuentan con el servicio desde hace tres semanas debido a la rotura de una tubería matriz.

El dirigente denunció que las autoridades no han dado solución al problema pese a los reclamos. "Nos andan paseando y nos dicen 'la otra semana', 'el otro día'", expresó Mamani, quien también cuestionó que el Gobierno Regional de Arequipa no haya transferido a Sedapar la administración de la planta de agua, un trámite pendiente desde hace ocho años.

Reclamos y vehículos varados

Los manifestantes exigen la presencia del gobernador regional, Rohel Sánchez, para atender sus demandas. La medida de fuerza continúa sin que las autoridades hayan emitido un pronunciamiento oficial sobre las acciones a tomar.

Cabe resaltar, que debido al bloqueo en este tramo de la Panamericana Sur, más de 50 vehículos, entre buses y camiones de carga, se encuentran varados, por lo que efectivos de la Policía Nacional del Perú resguardan la zona.