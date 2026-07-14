Huacho: un muerto y siete heridos deja despiste de miniván en la Panamericana Norte

Según primeras informaciones, un muerto y siete heridos, varios de ellos de consideración, dejó esta mañana el despiste de una miniván que transportaba a una familia que se dirigía a la región Áncash.

El accidente se registró en el kilómetro 144 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del ingreso al circuito de playas de la ciudad de Huacho. La moderna unidad quedó prácticamente destruida.

CAUSAS DE LA TRAGEDIA

La víctima es Edemira V. M. (49), quien murió de manera instantánea a consecuencia del fuerte impacto del vehículo con la carretera tras el despiste. La Policía Nacional investiga las causas de la tragedia.

Trascendió que la familia se desplazaba desde el distrito de San Martín de Porres, en Lima, con dirección a Chavín de Huántar, en Áncash, para disfrutar de unas vacaciones por fiestas patrias, informa Andina.