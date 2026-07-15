Seis sismos sacuden Ica en menos de 12 horas: el más fuerte alcanzó magnitud 4.6

La región de Ica fue escenario de una serie de seis sismos registrados este martes 14 de julio en un período de poco más de diez horas. Las magnitudes de los movimientos telúricos oscilaron entre los 3.6 y 4.6.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), monitoreó los eventos, que se concentraron principalmente al suroeste de la ciudad de Ica y en las cercanías del distrito de La Tinguiña.

La actividad comenzó a la 1:32 p.m. con un sismo de magnitud 3.6, cuyo epicentro se ubicó a 25 kilómetros al noroeste de La Tinguiña, a una profundidad de 63 kilómetros y con intensidad II-III en esa localidad. Luego, a las 4:19 p.m., se reportó un movimiento de magnitud 3.8 a 88 kilómetros al suroeste de Ica, sentido con grado III.

Sismo más fuerte y últimos temblores

El evento de mayor magnitud se produjo a las 9:40 p.m., con 4.6 grados, a 108 kilómetros al suroeste de Ica, a 34 kilómetros de profundidad y con intensidades entre II y III. También se registraron sismos de magnitud 4.0 a las 7:33 p.m. y a las 11:07 p.m., y uno de 4.1 cerca de la medianoche, a 100 kilómetros al suroeste de Ica.

Pese a la recurrencia de los temblores, las autoridades locales no reportaron daños materiales ni personales. El IGP mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la zona y continuará informando sobre cualquier novedad.