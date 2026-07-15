Enfen alerta que calentamiento del mar se prolongará hasta marzo por el fenómeno El Niño

La temperatura de la superficie del mar en todo el litoral peruano se encuentra entre 2 y 5 grados centígrados por encima de lo habitual, como consecuencia del fenómeno El Niño Costero, que actualmente se presenta con magnitud fuerte, según la Comisión Multisectorial del Enfen.

Luis Vásquez Espinoza, vocero de Enfen señaló en entrevista con la agencia Andina, que esta condición se mantendría hasta marzo del próximo año, de acuerdo con los estudios del Senamhi. El Callao registra la anomalía más alta con 5°C sobre el promedio, mientras que en Ilo, Chicama, Chimbote y Paita el incremento alcanza los 4°C.

En Tumbes, la temperatura del mar llega a 28°C, es decir, 3°C más de lo normal. La sensación térmica en la zona continental es mayor, lo que ha generado un invierno atípico con temperaturas elevadas.

Consecuencias en la pesca y la economía

El fenómeno impactará en todos los sectores productivos del país. La anchoveta, especie de aguas frías, ya ha comenzado a desplazarse a otras zonas o profundidades, afectando la pesca industrial y las exportaciones. Sin embargo, las aguas cálidas atraen especies como perico, bonito, atún de aleta amarilla, tiburones y langostinos.

Cabe resaltar, que el Enfen emitirá un nuevo reporte este viernes para evaluar posibles cambios en la magnitud del fenómeno. Las autoridades continúan el monitoreo ante la posible extensión de El Niño Costero.