¡Pisco en alerta! Gobierno declara emergencia por inseguridad ciudadana

La medida incluye restricciones temporales a algunos derechos constitucionales y la creación de un comando especial para reforzar la seguridad en la provincia de Ica.

Debido a los hechos de violencia y criminalidad registrados en la provincia de Pisco, región Ica, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos . Esta medida busca reforzar las acciones de seguridad y permitir una respuesta más efectiva contra las organizaciones delictivas.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 105-2026-PCM y comprende los distritos de Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca. Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional del Perú estará a cargo del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo se estableció restricciones temporales a determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, de acuerdo con lo establecido por la Constitución.

RESTRICCIONES PARA MAYOR SEGURIDAD

El decreto señala que las actividades públicas de carácter masivo, como eventos religiosos, culturales o deportivos, deberán contar con autorización previa de las autoridades correspondientes durante la vigencia del estado de emergencia.

Sin embargo, las reuniones que no impliquen concentraciones multitudinarias podrán continuar desarrollándose con normalidad.

CREACIÓN DE NUEVO COMANDO

Además, el Gobierno dispuso la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), organismo que estará encargado de coordinar las acciones de seguridad y será dirigido por el jefe de la Región Policial Ica. La medida fue firmada por el presidente José María Balcázar y los titulares de las carteras de Defensa, Economía, Interior, Justicia y Transportes.