Capturan a principal sospechoso del asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

El detenido intentó escapar junto a otro sujeto al notar la presencia de los agentes, pero ambos fueron reducidos tras una persecución en el distrito de Negritos.

Tras una buen operativo realizado por los agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) Piura se logró capturar a Fabricio Sebastián Fiestas Susanival, alias “Fabri” o “F”, quien seria el presunto autor material del asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

La intervención donde tambien se detuvo a Jonier Álvarez Tocto, se realizó gracias a un trabajo de inteligencia desarrollado por la Depincri Piura, con apoyo de la División de Inteligencia y de la comisaría de La Brea–Negritos.

Las investigaciones permitieron establecer que el sospechoso se encontraba en la provincia de Talara, donde presuntamente continuaba participando en actividades delictivas. Tras obtener esta información, las autoridades desplegaron un operativo para lograr su ubicación y captura.

SOSPECHOSOS INTENTARON ESCAPAR

Los efectivos localizaron a ambos sujetos cuando caminaban por la avenida Grau, en el distrito de Negritos. Al notar la presencia policial, intentaron huir, desencadenando una persecución por diversas calles de la zona.

Debido a la peligrosidad de los investigados, los agentes realizaron disparos disuasivos al aire para frustrar la fuga. Finalmente, uno de los sospechosos fue detenido en un callejón cercano y ambos fueron puestos bajo custodia policial para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.