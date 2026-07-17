¡Preparados para la emergencia! Más de 40 profesionales de salud reciben capacitación en La Libertad

Durante cinco días, especialistas de la salud reciben preparación teórica y práctica para actuar ante escenarios de riesgo y salvar vidas.

Se viene realizando un entrenamiento especializado para fortalecer sus capacidades de respuesta ante desastres y situaciones de emergencia, en donde participan más de 40 profesionales de salud de la región La Libertad.

La capacitación es ejecutada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, con el objetivo de brindar herramientas técnicas y operativas que permitan mejorar la atención durante situaciones críticas como fenómenos naturales u otros escenarios que puedan afectar a la población.

El programa formativo se desarrolla bajo una modalidad de internado durante cinco días en las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado (BIM) N.° 37 Pucará, ubicado en el distrito de Huanchaco, en Trujillo.

PERSONAL RECIBE ENTRENAMIENTO

Los participantes pertenecen a diversas Redes de Salud, hospitales públicos e institutos especializados de La Libertad, donde reciben una preparación intensiva que combina conocimientos teóricos con ejercicios prácticos orientados a la atención en escenarios de emergencia.

Durante la jornada, los profesionales son capacitados en competencias esenciales para salvaguardar vidas en situaciones extremas, reforzando su capacidad de organización, respuesta inmediata y coordinación ante eventuales desastres que puedan presentarse en la región.