Real Plaza Trujillo será demolido: alcalde anuncia decisión tras investigación

La demolición permitirá iniciar una nueva etapa para el establecimiento, con la promesa de generar miles de puestos de trabajo para la población trujillana.

La Municipalidad Provincial de Trujillo confirmó que ya se inició el proceso para la demolición de la infraestructura y la construcción de un nuevo centro comercial en la ciudad, esto a más de un año de la tragedia ocurrida por el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo.

El alcalde Mario Reyna Rodríguez informó que la investigación realizada por el Ministerio Público sobre el accidente ya concluyó y que, tras levantarse las restricciones que impedían intervenir el establecimiento, la empresa podrá ejecutar un nuevo proyecto comercial.

Asimismo, señaló que esta nueva etapa representa una oportunidad para la ciudad, debido a que el proyecto contempla una inversión superior a los S/ 500 millones y permitirá generar empleo durante su construcción y posterior funcionamiento.

GENERARÍA MILES DE PUESTOS DE TRABAJO

Mario Reyna destacó que la inversión prevista para el nuevo centro comercial será una de las más importantes realizadas en el país y aseguró que impulsará la economía local mediante la contratación de mano de obra y la adquisición de materiales.

Asimismo, indicó que se proyecta la construcción de un moderno mall, que será uno de los más importantes del país, por lo que ya sostuvo reuniones con representantes del centro comercial.

GANANCIAS PARA LA POBLACIÓN TRUJILLANA

Por otro lado, meses atrás, representantes del Real Plaza señalaron que el nuevo proyecto permitiría generar más de 12 mil empleos directos e indirectos para la población trujillana.