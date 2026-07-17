¡Alerta en la selva! El Niño Costero podría desatar incendios en la Amazonía peruana

Las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero, la Amazonía peruana podría enfrentar una temporada de alto riesgo durante el periodo 2026-2027. Así lo advirtió Sidney Novoa, biólogo y director de Tecnologías para la Conservación Amazónica (ACCA), quien alertó sobre un posible incremento de incendios forestales en la región.

Según estudios recientes muestran que estos fenómenos climáticos vienen registrándose con mayor frecuencia. Mientras anteriormente se presentaban cada cinco o seis años, los eventos ocurridos entre 2023-2024 y el proyectado para 2026-2027 evidencian un comportamiento menos habitual.

Asimismo, El Niño Costero no genera incendios de manera directa, pero sí crea condiciones favorables para su aparición, como la reducción de lluvias, largos periodos de sequía y la acumulación de vegetación seca que facilita la propagación del fuego.

ESPECIALISTA PIDE REFORZAR PREVENCIÓN

El director de ACCA señaló que los incendios forestales en la Amazonía suelen estar relacionados con actividades agrícolas que utilizan fuego para la renovación de cultivos y la eliminación de residuos vegetales, aunque esto aumenta el riesgo de que las llamas se salgan de control. “Los incendios ocurren precisamente como parte de una de las prácticas del uso del fuego. Para la renovación de áreas agrícolas, quema de rastrojos. ¿Qué sucede cuando hay estos años en los que hay una notable reducción de la precipitación? Hay muchos días sin lluvia, que se van acumulando y la biomasa forestal seca se va también acumulando. Cuando se realizan las prácticas y se escapa el fuego, vienen estos grandes problemas”, indicó Novoa.

Ante este escenario, Novoa consideró necesario fortalecer las estrategias de prevención y desarrollar protocolos específicos para atender incendios forestales. Además, propuso que se impulsen nuevas prácticas productivas que reduzcan progresivamente el uso del fuego, promoviendo sistemas agrícolas. “Tendrán que pasar una suerte de reestructuración o un nuevo enfoque, así como la importancia de alternar no solamente cultivos anuales, sino también poner algunos perennes que reduzcan el uso del fuego para más adelante”, agregó.