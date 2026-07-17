¿Puedo cambiar mi nombre en el DNI o acta de nacimiento? Reniec informa sobre el trámite

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) comparte listas de nombres peculiares de peruanos que han sido inscritos en los últimos años. En estas figuran nombres relacionados a personajes del Mundial 2026, tales como Halaand, Messi, Mbappé, entre otros; además, inspirados en películas de terror, marcas comerciales, festividades y más. Ante ello, surge la duda sobre el trámite de cambio de nombres en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Reniec explica que la rectificación o cambios de nombres se realizan por la vía administrativa, notarial o judicial, según la causa del error o la justificación de la modificación.

¿Puedo cambiar mi nombre en el DNI o acta de nacimiento?

La entidad registral informa que, si una persona desea cambiar por completo su nombre, debe iniciar un proceso judicial. Para ello, tiene que acreditar motivos justificados, como un nombre ofensivo o una afectación psicológica, entre otros. Además, debe demostrar que la solicitud no busca evadir deudas ni responsabilidades.

Sin embargo, si solo desea corregir errores ortográficos u omisiones en el DNI o en el acta de nacimiento, lo puede hacer por la vía administrativa, ante Reniec, o por la vía notarial. El procedimiento depende de la naturaleza del error y de la documentación que permita acreditarlo.

- Vía Administrativa a través de Reniec: Este procedimiento corresponde cuando existen errores mecanográficos evidentes que se pueden verificar al revisar el acta de nacimiento o al compararla con otros documentos archivados en el registro civil.

La rectificación del acta de nacimiento no tiene costo y el plazo de atención es de aproximadamente 30 días hábiles. En el caso del DNI, la rectificación de datos cuesta S/ 35 para mayores de edad y S/ 16 para menores. Una vez iniciado el trámite, el ciudadano puede consultar su estado en este ENLACE. Cuando el avance alcance el 100 %, podrá acudir a recoger el documento.

- Vía Notarial: Este procedimiento aplica cuando el error resulta evidente al comparar la partida de nacimiento con otros documentos, como partidas de bautizo u otros medios probatorios.

Rectificación de datos del DNI y de acta de nacimiento en Reniec

Si el ciudadano solo requiere una rectificación administrativa del acta de nacimiento o de su DNI ante Reniec, debe seguir los siguientes pasos:

- Para la rectificación de datos del DNI, debe pagar la tasa correspondiente por el trámite y acudir a una agencia de Reniec. En este lugar, debe presentar una copia certificada de su acta de nacimiento, si esta no se encuentra en la base de datos de la institución. Si es extranjero, debe presentar el título de naturalización donde aparezca la anotación marginal de rectificación. Si es una persona de tercera edad y fue bautizado antes del 14 de noviembre de 1936, debe presentar una copia certificada de su partida de bautismo autenticada por un notario eclesiástico.

- Para la rectificación de un acta de nacimiento, debe presentar una solicitud firmada con carácter de declaración jurada, el Certificado de Nacido Vivo (CNV) o la constancia de atención si no existe dicho certificado, además de su DNI e informar cuál es su correo electrónico.

Este trámite también lo puede realizar por medio de la Mesa de Partes Virtual. Para hacerlo, debe ingresar a este ENLACE, seleccionar la opción ‘persona natural’ y aceptar los términos y condiciones. Después, debe validar sus datos del DNI, seleccionar ‘Registro de documentos’, adjuntarlos en formato PDF con la firma correspondiente y completar la solicitud. Por último, debe dar clic en ‘Guardar’. Al finalizar, recibirá un correo electrónico de confirmación.

Reniec exhorta a los ciudadanos elegir el nombre de sus hijos con responsabilidad y respeto, debido a que ello marca la identidad de una persona para toda la vida. Para recibir orientación, pueden comunicarse con la asistente virtual Renata mediante WhatsApp al 990 182 569, llamar a Aló Reniec al 0800 11040 o consultar las redes sociales oficiales de la institución.