ENFEN mantiene alerta por El Niño Costero y no descarta "magnitud extraordinaria" hacia fines de 2026

La Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que se mantiene la "Alerta de El Niño Costero" debido a las condiciones cálidas anómalas en el mar peruano.

Según el informe técnico, el fenómeno continuaría afectando el litoral al menos hasta abril de 2027, con una alta probabilidad de alcanzar niveles críticos entre fines de 2026 y principios de 2027.

En la región Niño 1+2, frente a la costa norte y centro del Perú, se espera que el evento persista con magnitud fuerte, aunque no se descarta que alcance una categoría extraordinaria hacia finales de 2026.

Probabilidades para verano 2026-2027

Para el periodo diciembre 2026-marzo 2027, el ENFEN estimó un 38% de probabilidad de magnitud fuerte y un 33% de magnitud extraordinaria. Las opciones de un Niño moderado o débil son del 23% y 6%, respectivamente. En el Pacífico ecuatorial central (región 3.4), también se prevé calentamiento hasta abril de 2027, con pico máximo entre noviembre y diciembre de 2026.

Impacto en pesca y recomendaciones

De mantenerse las condiciones cálidas, la anchoveta se replegaría hacia el litoral en zonas más profundas, con mayor gasto energético, mientras que especies como pez sierra, atún aleta amarilla y tiburones continuarían ingresando. El ENFEN recomienda a las autoridades considerar los escenarios de riesgo y adoptar medidas de preparación ante la temporada de lluvias (setiembre 2026-abril 2027), ante la continuidad del fenómeno.