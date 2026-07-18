¡A tomar precauciones! Senamhi pronostica vientos fuertes en la costa y sierra desde este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, afectará la sierra sur entre el sábado 18 y domingo 19 de julio,

De acuerdo al aviso n.° 284 de nivel naranja emitido por dicha entidad, se esperan ráfagas superiores a 50 km/h, con velocidades que podrían superar hasta los 35 km/h el sábado en la sierra sur.

Los departamentos bajo alerta son Moquegua, Puno, Tacna, Ica, Lima, Callao y Arequipa. El domingo, los vientos alcanzarían los 34 km/h en la costa centro y valores cercanos a 35 km/h en Ica.

Vientos en la costa centro y sur

El aviso n.° 283, también naranja, prevé el incremento de vientos en la costa centro y sur para el domingo 19 y lunes 20 de julio. Este fenómeno provocará levantamiento de polvo y arena, especialmente en Ica, donde la visibilidad horizontal se reducirá significativamente.

La entidad también advierte sobre niebla y neblina en zonas cercanas al litoral durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Ante esta situación, recomienda reforzar techos y ventanas, y reportar postes o árboles inclinados a las autoridades para evitar riesgos.