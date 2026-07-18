Aniquem realizará campaña quirúrgica gratuita para pacientes con secuelas de quemaduras

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) realizará una Campaña Quirúrgica Especializada del 23 al 28 de agosto en su sede de Arequipa, con el propósito de devolver movilidad, funcionalidad y una mejor calidad de vida a personas que viven con secuelas ocasionadas por quemaduras.

La campaña busca beneficiar a pacientes de toda la macrorregión sur del país, comprendida por Arequipa, Puno, Juliaca, Moquegua y Tacna. Los pacientes serán evaluados por un equipo multidisciplinario especializado para determinar el tratamiento quirúrgico reconstructivo más adecuado, de acuerdo con cada caso.

Aniquem hace un llamado a las familias, establecimientos de salud y profesionales del sector a identificar y derivar oportunamente a pacientes con secuelas por quemaduras y otras lesiones que requieran atención especializada.

Requisitos y contacto

La campaña quirúrgica se realizará del 23 al 28 de agosto de 2026, con inscripciones hasta el 16 de agosto. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 989 127 570 o acudir a la sede de Aniquem Arequipa en avenida Salaverry s/n, Lara, distrito de Socabaya, en Arequipa.

Los interesados pueden inscribirse escribiendo al WhatsApp 989 127 570. Desde hace más de 26 años, Aniquem trabaja por la rehabilitación integral de personas con quemaduras, brindando atención médica, quirúrgica, terapéutica y psicológica especializada para reducir las secuelas físicas y emocionales, favoreciendo su recuperación e inclusión social.