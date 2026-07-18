Senamhi emite alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales en la sierra y selva sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante las condiciones climáticas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la sierra y la selva sur del país.

De acuerdo con el aviso, el escenario de riesgo se mantendrá entre el 19 y el 23 de julio debido al incremento de las temperaturas durante el día, la alta radiación ultravioleta, la escasa humedad y la ausencia de lluvias.

El mapa difundido por la entidad identifica a varias zonas del sur del Perú con un nivel de peligro extremo, por lo que exhortó a la población y a las autoridades a mantenerse en alerta y reforzar las medidas de prevención.

EXPANSIÓN DEL FUEGO

Senamhi recordó que estas condiciones meteorológicas pueden facilitar la rápida expansión del fuego, por lo que recomendó evitar actividades que puedan generar incendios, especialmente en áreas con cobertura vegetal.