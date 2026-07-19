Tacna: un muerto y cuatro heridos deja volcadura de camioneta en la carretera Binacional

Una camioneta se despistó y volcó en el kilómetro 148 de la carretera Binacional, en la provincia de Candarave, en Tacna, dejando como saldo a una mujer fallecida y a otras cuatro personas heridas.

La Policía Nacional del Perú informó que el accidente automovilístico ocurrió antes de la noche del sábado 18 de julio en un tramo que conecta Puno y Moquegua, cerca del centro poblado de Huaytire.

Efectivos de la Comisaría de Candarave llegaron al lugar a las 8:00 p.m. y encontraron la camioneta Great Wall Haval H3, placa Z3S-121, volcada sobre plantaciones de ichu. La pasajera Vilma Cueva Choque, de 46 años, murió en el lugar por la gravedad de sus lesiones, confirmó la médico Gianela Delgado Castro.

Heridos y detención del chofer

Los heridos fueron identificados como Anastacio Nina Paco (55), Jéssica Nina Cueva (27), Mirian Nina Cueva (25) y un menor de 6 años (C.F.N.), quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Moquegua. El conductor, Idelson Cueva Mamani (40), fue detenido preliminarmente por homicidio culposo, según dispuso el fiscal de Candarave.

El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue central de Tacna. Cabe resaltar, que la Policía continúa investigando las causas del despiste y la volcadura, mientras el caso está en manos del Ministerio Público.