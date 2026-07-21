AlertaMinedu permitirá a escuelas informar incidencias por riesgos climáticos

La aplicación facilitará el monitoreo de incidencias en instituciones educativas y fortalecerá la coordinación con las UGEL para proteger a estudiantes y docentes.

Un aplicativo móvil AlertaMinedu, fue presentado por el Ministerio de Educación (Minedu) en Piura, esta herramienta diseñada para que los directores de instituciones educativas reporten situaciones de riesgo y activen protocolos de respuesta frente a posibles emergencias climáticas.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño y evitar interrupciones en el servicio educativo, esta plataforma permitirá registrar información sobre el estado de los colegios y facilitar la coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Durante la presentación, el ministro de Educación, Jorge Marticorena, destacó que el sistema brindará información en tiempo real para que las autoridades puedan monitorear incidencias y tomar decisiones de manera más rápida y eficiente.

APLICATIVO BUSCA FORTALECER LA PREVENCIÓN

La actividad se realizó en la institución educativa Parcemón Saldarriaga, en Piura, una de las regiones priorizadas por el Gobierno debido a su alta exposición a eventos climáticos. “Estamos con la mirada puesta en la prevención, porque anticiparnos a las emergencias significa proteger a nuestros estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa”, indicó Jorge Marticorena.

Asimismo, se indicó además que el Minedu trabaja de manera coordinada con autoridades locales y organismos de Defensa Civil para reforzar las medidas de seguridad en las escuelas, mientras que AlertaMinedu permitirá contar con información actualizada sobre las necesidades de cada institución educativa.

INAUGURAN NUEVA INFRAESTRUCTURA

Como parte de su visita a la región, el ministro inauguró la nueva infraestructura de la institución educativa Técnico de Aplicación, en el distrito de La Arena, afectada por el fenómeno El Niño de 2017, asimismo la obra demandó una inversión de S/ 77 millones y beneficiará a 972 estudiantes de primaria y secundaria.

Por otro lado, Marticorena participó en la inauguración del renovado colegio Virgen del Carmen, en Catacaos, cuya construcción requirió una inversión de S/ 50 millones. La moderna infraestructura cuenta con aulas equipadas y sistemas de drenaje diseñados para afrontar futuras temporadas de lluvias intensas.