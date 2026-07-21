Ordenan detención preliminar de investigado por presunta violación de una menor en Amazonas

Además de ordenar su captura, las autoridades dispusieron medidas de protección para la víctima y diligencias urgentes para esclarecer los hechos.

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra Darwin Chuup Wasum, investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de siete años el pasado 18 de julio. en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Los hechos ocurrieron en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde sospechoso fue intervenido inicialmente por autoridades de la comunidad nativa de Pantam Entsa, pero logró escapar durante su traslado para ser puesto a disposición de las autoridades, informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona.

Ante esta situación, el Poder Judicial emitió una orden de ubicación y captura a nivel nacional y dispuso que la Comisaría Sectorial PNP de Nieva-Condorcanqui ejecute las acciones necesarias para lograr su detención.

FISCALÍA REALIZARÁ DILIGENCIAS

La resolución judicial también contempla medidas de protección inmediatas para la menor, entre ellas la prohibición de que el investigado se acerque a menos de 100 metros de la víctima, establezca cualquier tipo de comunicación con ella o ejerza actos de violencia física o psicológica.

Durante el plazo de la detención preliminar, el Ministerio Público desarrollará diligencias urgentes para esclarecer el caso, como la declaración de la menor en cámara Gesell y la realización de evaluaciones psicológicas especializadas.

MENOR RECIBE ATENCIÓN MÉDICA

Por otro lado, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis, Rosmery Pioc, informó que la niña fue trasladada en helicóptero a la ciudad de Bagua para recibir atención médica debido a una severa hemorragia. Indicó que los médicos buscan estabilizar su estado de salud antes de gestionar un eventual traslado a Lima para continuar con su tratamiento.