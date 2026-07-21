Bono Familiar Habitacional: jóvenes podrán acceder a un 25% adicional para nueva vivienda

El Ministerio de Vivienda ha presentado un nuevo proyecto que modifica el Bono Familiar Habitacional (BFH) bajo la modalidad de adquisición de vivienda nueva con el objetivo de ampliar la cobertura y ofrecer mejores condiciones a los sectores de jóvenes y personas con discapacidad.

La Resolución Ministerial N° 270-2026-VIVIENDA introduce cambios como la creación de un beneficio adicional para jóvenes estudiantes en los últimos ciclos de formación, así como incentivos para familias con integrantes que presentan alguna discapacidad.

BENEFICIOS PARA JÓVENES ESTUDIANTES

De acuerdo al reglamento, los jóvenes entre 20 y 28 años que sean jefes de familia y cursen los últimos años de una carrera técnica o universitaria podrán acceder a un incremento excepcional del 25 % sobre el monto base del BFH. Con esto se quiere facilitar la independencia habitacional de jóvenes próximos a culminar su carrera.

INCENTIVO A FAMILIAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La norma también contempla bonificaciones para familias que incluyan a personas con discapacidad. En este caso el porcentaje puede incrementarse entre 5 % y 51 %, sobre el monto base del BFH, de acuerdo al tipo y grado de discapacidad y de las condiciones del entorno del proyecto habitacional.

El reglamento detalla que las viviendas elegibles deben cumplir condiciones técnicas y de habitabilidad como contar con un ambiente multiuso, al menos dos dormitorios, un baño completo y espacio para lavandería. Además, los proyectos deben estar registrados en el padrón único administrado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. y reunir un mínimo de 7 unidades habitacionales, salvo excepciones que determine la normativa. (Con información de Infobae)