Fuertes daños tras el temblor: cientos de viviendas afectadas en tres distritos

Las viviendas de material rústico registran los mayores daños, mientras los municipios coordinan la entrega de ayuda a las familias damnificadas.

El fuerte sismo de magnitud 5.1 que azotó la región de Huancayo dejó varios distritos afectados, donde los daños materiales continúan incrementándose con el paso de los días, dejando a varias familias damnificadas.

Ante esta situación, las autoridades siguen realizando el empadronamiento de las familias damnificadas y la evaluación de viviendas en riesgo. Según el reporte preliminar, se ha registrado un total de 300 viviendas afectadas.

VIVIENDAS AFECTADAS

El alcalde provincial, Dennys Cuba, informó que las viviendas afectadas se encuentran distribuidas en diferentes distritos de la región, por lo que pidió una atención rápida y oportuna para las familias damnificadas. “En la provincia de Huancayo tenemos en total 300 viviendas afectadas en Huayucachi, Huacrapuquio, Viques y Chupuro, que también tienen que ser atendidas”, indicó.

Asimismo agregó que las viviendas de material rustico han sido las más afectadas por el movimiento telúrico “Las de material rústico son las más afectadas; sin embargo, también hay casas de material noble que representan alrededor del 20% del total perjudicado”, agregó.

APOYO DE LA MUNICIPALIDAD

Por otro lado, Dennys Cuba indicó que el apoyo de la municipalidad mediante el envío de maquinaria, frazadas y víveres viene siendo clave para atender las necesidades de las familias afectadas por el sismo. Asimismo, solicitó al Ejecutivo acelerar la declaratoria de emergencia en la región con el fin de facilitar la llegada de más ayuda y recursos para la población damnificada.