Autoridades municipales de Piura sostienen reunión y alcanzan compromisos con Keiko Fujimori

Las autoridades regionales solicitaron apoyo para la limpieza del río Piura, drenes y quebradas con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones.

El alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos, informó que la reunión sostenida con la presidenta electa Keiko Fujimori y los alcaldes provinciales de la región permitió alcanzar dos acuerdos orientados a fortalecer las acciones de prevención frente al posible impacto del Fenómeno El Niño Costero.

Durante la reunión, las autoridades regionales expusieron la situación de vulnerabilidad que enfrenta la zona y solicitaron recursos para ejecutar obras estratégicas y acciones de prevención frente a futuras lluvias intensas. Además, plantearon la asignación de S/ 100 millones para culminar proyectos en marcha y financiar nuevas intervenciones orientadas a reducir los riesgos y proteger a la población.

ACUERDAN FINANCIMIENTOS PARA TRABAJOS PREVENTIVOS

Según explicó Cevallos, uno de los acuerdos contempla la emisión de un decreto de urgencia para garantizar el abastecimiento de combustible y el financiamiento de operadores que manejarán la maquinaria destinada a labores de prevención.

Esto ayudará a los trabajos de limpieza y descolmatación del río Piura, así como de drenes y quebradas, con la finalidad de disminuir el impacto de posibles inundaciones durante la temporada de lluvias, buscando también la continuidad de la inversión pública.

MAYOR AUTONOMÍA PARA LA REGIÓN

Durante la reunión, el alcalde de Piura cuestionó la centralización de los recursos y señaló que los gobiernos locales deben acudir constantemente a Lima para gestionar presupuesto destinado a obras prioritarias.

Por otro lado, se planteó la creación de una entidad autónoma liderada por autoridades de Piura y financiada con recursos asignados directamente a la región, con el fin de agilizar la ejecución de proyectos y fortalecer la respuesta ante emergencias. Asimismo, el gobernador regional Luis Neyra respaldó la propuesta de establecer un comando único para coordinar las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño.