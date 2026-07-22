Cierran el Serpentín de Pasamayo para rescatar camión que cayó a un abismo

El tránsito en el Serpentín de Pasamayo está completamente interrumpido desde la madrugada de este martes debido a las labores de rescate del camión tráiler que se precipitó por un abismo el pasado 15 de julio.

A través de un comunicado, Norvial informó que el cierre total en el kilómetro 9+300, en el distrito de Aucallama, permitirá realizar las maniobras con seguridad para el personal y los usuarios de la vía.

La concesionaria pidió a los conductores respetar las disposiciones de la PNP y del personal en la zona, cumplir las señales de tránsito y evitar maniobras peligrosas en esta carretera de pronunciadas curvas y pendientes.

Accidente y recuperación

El tráiler cargado de minerales se despistó y cayó por la pendiente, quedando volcado. La arena amortiguó la caída, evitando que la unidad continuara hasta la playa. Tras el accidente, la Policía de Tránsito acudió para controlar la circulación e investigar las causas.

Con el cierre de hoy, se espera culminar la recuperación del vehículo y restablecer la seguridad en este tramo de la Panamericana Norte. Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y planificar sus viajes con anticipación.