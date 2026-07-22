¡Frío extremo en Arequipa! Temperaturas caerán hasta los -19 °C

Diversas provincias y distritos de Arequipa fueron declarados en alerta naranja debido al riesgo que representa el intenso descenso térmico.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por el descenso de la temperatura nocturna en la sierra sur del país, fenómeno que afectará principalmente a diversas localidades de la región Arequipa entre el miércoles 22 y el viernes 24 de julio.

La entidad advirtió mediante el Aviso Meteorológico N° 289 que este evento climático estará acompañado por ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora y escasa cobertura nubosa, condiciones que favorecerán un mayor enfriamiento durante las noches y madrugadas en las zonas altoandinas ubicados por encima de los 4000 msnm.

TEMPERATURAS PODRÍAN DESCENDER HASTA LOS -19°C

Asimismo según lo pronosticado por el Senamhi, este miércoles se esperan temperaturas mínimas entre 0 °C y -8 °C en localidades situadas sobre los 3,200 metros de altitud, mientras que en zonas superiores a los 4,000 metros los registros podrían llegar a los -17 °C.

Para el jueves 23 de julio, las temperaturas oscilarán entre -1 °C y -9 °C en áreas por encima de los 3,200 metros, manteniéndose valores cercanos a los -17 °C en los sectores de mayor altitud. En tanto, para el viernes 24 de julio se prevé un descenso aún más intenso, con temperaturas que podrían alcanzar los -19 °C.

ALERTA NARANJA

Por otro lado, estas condicioneses han hecho que las autoridades activen la alerta naranja en diferentes distritos como Huaynacotas y Puyca, en La Unión; Cayarani, en Condesuyos; así como Orcopampa, Chilcaymarca, Chachas y Choco, en Castilla.

También se encuentran en alerta varios distritos de Caylloma, entre ellos Chivay, Yanque, Tisco, Sibayo, Callalli, Coporaque, Achoma y San Antonio de Chuca. En la provincia de Arequipa, los distritos de Yura y San Juan de Tarucani también figuran dentro de las zonas con pronóstico de frío extremo.