Cusco: condenan a cuatro años de prisión a exalcalde de Echarati por delito de colusión

El Cuarto Juzgado Penal de Cusco condenó a cuatro años de prisión efectiva al exalcalde de Echarati, Hebert Peña Arroyo, y al exjefe de logística, Edgar Mamani Yana, por el delito de colusión simple.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de La Convención demostró que los acusados concertaron con la empresaria Edith Santos Álvarez para adjudicar 36 órdenes de compra de cemento y fierro a su empresa Inversiones EDISA E.I.R.L..

Dichas compras se realizaron mediante el pago de una coima de S/50 mil gestionada por el chofer municipal. La sentencia incluye cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago solidario de S/240 mil por reparación civil.

Pruebas y antecedentes

La investigación del fiscal Alex Franco Palomino se sustentó en audios, mensajes de WhatsApp, reportes financieros y testimonios. Además, cinco exfuncionarios municipales ya habían aceptado su responsabilidad mediante terminación anticipada.