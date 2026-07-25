Tragedia en Tacna: cinco muertos y varios heridos deja choque de buses en la Panamericana Sur

Al menos cinco personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un choque de buses interprovinciales ocurrido la mañana de este sábado 25 de julio, en el kilómetro 1,292 de la Panamericana Sur, en Tacna.

De acuerdo a RPP Noticias, la densa neblina en la zona habría reducido la visibilidad y, según versiones preliminares, uno de los vehículos intentó adelantar a otro, causando el impacto. Entre los fallecidos se encuentra una adolescente de 12 años.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna. Equipos de la PNP y bomberos permanecen en el lugar, donde el tránsito está interrumpido, a la espera del fiscal para el levantamiento de los cuerpos.

Familiares y otros accidentes

Familiares de los pasajeros llegaron al lugar en busca de información de su estado de salud. Una mujer relató que su nieto de 12 años viajaba hacia Sama para visitar a su abuela tras iniciar sus vacaciones.

Cabe resaltar, que el tramo donde ocurrió el siniestro registra antecedentes de accidentes. Un día antes, otro choque en el mismo sector dejó el saldo de un taxista fallecido, lo que evidencia los riesgos de la zona por la escasa visibilidad y curvas pronunciadas.