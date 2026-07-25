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Hace 3 horas

¡Alerta en Chincha! Cuatro colegios podrían quedarse sin agua ni alcantarillado

La exclusión de los colegios podría afectar a cientos de estudiantes que dependen de estos servicios básicos para sus actividades diarias.

¡Alerta en Chincha! Cuatro colegios podrían quedarse sin agua ni alcantarillado

La exclusión de los colegios podría afectar a cientos de estudiantes que dependen de estos servicios básicos para sus actividades diarias.




A pesar de la ejecución de importante obra regional a favor de mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado a beneficio de miles de familias, cuatro instituciones educativas de la zona alta de Chincha podrían quedarse sin acceso a ese servicio.

Asimismo, los directores de los planteles afectados denuncian que, hasta el momento, no han sido incluidos en las instalaciones previstas por la empresa constructora, afectando a las instituciones N.° 22851, N.° 701, N.° 710 y Alfa y Omega, ubicadas en asentamientos humanos como Señor de los Milagros y 15 de Agosto.

Aunque las obras se encuentran próximas a culminar, los responsables de los centros educativos aseguran que no han recibido una respuesta clara sobre su exclusión del proyecto que ha preocupado a la comunidad educativa.

PRESENTARON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

El director de la institución educativa N.° 22851, Félix Astorayme, indicó que tras el inicio de la obra entregó toda la documentación solicitada por la empresa ejecutora y recibió el compromiso de que las instalaciones se realizarían posteriormente. “En un primer momento nos dijeron que esperemos, que iban primero a instalar a todas las casas y después iban a venir por las instituciones”, señaló.

Sin embargo, asegura que hasta la fecha solo se realizaron algunas marcaciones en el terreno y no se ejecutaron trabajos para la conexión de agua y desagüe dentro del colegio.

PIDEN INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

La directora de la institución educativa N.° 710, Lizbeth Veliz Deza, manifestó que su plantel atraviesa la misma situación y que, junto con otros directivos, acudió a la empresa constructora para solicitar explicaciones formales en donde les indicaron que los colegios no habrían sido considerados durante el proceso de empadronamiento.

Por otro lado, los directores hicieron un llamado a las autoridades regionales y locales para que intervengan y garanticen que todas las instituciones educativas beneficiadas por la obra puedan acceder a los servicios básicos y no perjudicar la calidad de servicios a los estudiantes.


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