León XIV en Perú: PCM crea grupo de trabajo para planificar desarrollo de la ruta del papa

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó un grupo de trabajo multisectorial para impulsar el desarrollo territorial y sostenible de los departamentos que integran la Ruta de León, que recorre lugares vinculados al papa León XIV durante su estadía en el Perú.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial 251-2026-PCM, publicada este domingo en el diario oficial El Peruano. El grupo deberá elaborar un diagnóstico de las necesidades en conectividad, movilidad urbana, seguridad ciudadana, salud, saneamiento y gestión ambiental en Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao.

Asimismo, dicho grupo deberá proponer un plan de intervenciones prioritarias para el desarrollo turístico y la puesta en valor del patrimonio cultural de estas regiones. El equipo tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para instalarse y contará con un año para cumplir sus funciones, tras lo cual deberá presentar un informe final a la PCM.

Promoción del turismo

Cabe resaltar, que la iniciativa busca aprovechar el interés por la figura del papa León XIV para promover el turismo y mejorar las condiciones territoriales en las zonas vinculadas a su vida en el Perú.

Ruta de León

La Ruta de León se enmarca en las políticas de promoción turística y desarrollo regional, con el objetivo de generar impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la identidad cultural de las regiones involucradas.