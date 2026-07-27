¡Atención, viajeros! reabrirán tramo del Camino Inca a Machu Picchu este sábado 1 de agosto

El Camino Inca hacia Machu Picchu, en el sector de Chachabamba a Wiñay Wayna, será reabierto al turismo este sábado 1 de agosto, luego de culminar los trabajos de conservación y mantenimiento, informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Especialistas dieron conformidad técnica tras una inspección interinstitucional donde se verificó las condiciones de seguridad del sector que forma parte de la Ruta 5, afectada por las lluvias que se dieron a inicios del año.

Los trabajos incluyeron el desquinche de rocas inestables, remoción de escombros y árboles caídos, consolidación de muros y taludes, rehabilitación de la plataforma del camino, mantenimiento de escalinatas y calzadas originales, así como la renovación de barandas, pasamanos y pontones. También se realizó el control y limpieza de la vegetación a lo largo del recorrido.

Verificación de Patrimonio Mundial

El 22 de julio, una inspección con representantes del Sernanp, Gercetur y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu verificó la correcta ejecución de las obras. La Ruta 5, conocida como el Camino Sagrado, forma parte de la Red de Caminos Inca, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco por su extraordinario valor cultural.

Fortalecimiento de turismo

Con esta reapertura, la oferta de acceso a la Ciudadela Inca se amplía, fortaleciendo el turismo cultural en uno de los circuitos más emblemáticos. La DDC de Cusco reiteró que las intervenciones respondieron a criterios técnicos para preservar la integridad del Camino Inca y garantizar condiciones seguras para los visitantes.