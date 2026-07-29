Familiares de montañistas desaparecidos en nevado Huascarán piden ayuda internacional

Familiares y amigos de Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas, desaparecidos en el nevado Huascarán desde el 14 de julio, solicitaron al Estado peruano gestionar ayuda internacional para intensificar la búsqueda.

Los montañistas fueron vistos por última vez en el sector La Garganta, a más de 6 mil metros sobre el nivel del mar, una zona de alto riesgo por grietas y avalanchas. Sofía García, hermana de Alejandro Ugarte, señaló que los esfuerzos realizados con equipos privados y estatales no han dado resultados.

"Necesitamos ayuda ya del extranjero", expresó García. Paola Chiappina, pareja de Ugarte, pidió asistencia urgente "Han pasado 14 días y los recursos no son suficientes. El Huascarán es muy peligroso, necesitamos apoyo más especializado".

Colaboración de otros países

Los familiares exhortan a las autoridades a solicitar colaboración de países con experiencia en rescates de alta montaña, como Chile y Argentina, para incorporar helicópteros, drones y especialistas que permitan ampliar las operaciones en una de las zonas más complejas del nevado.

Falta de recursos y búsqueda suspendida

Es importante resaltar, que la falta de recursos y la complejidad del terreno han limitado las labores. Las operaciones de búsqueda fueron suspendidas temporalmente por las adversas condiciones climáticas.