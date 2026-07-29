Bandera peruana: historia de nuestro mayor símbolo patrio

La bandera del Perú volvió a ocupar un lugar protagónico durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, donde miles de ciudadanos celebraron uno de los principales símbolos de la nación en el marco de las Fiestas Patrias.

Antes de la actual bandera rojiblanca existieron otros diseños. En 1811, Francisco Antonio de Zela utilizó una bandera azul y blanca. Años después, en 1820, José de San Martín presentó la primera bandera roja y blanca, cuyo diseño fue elaborado por un topógrafo británico.

NUEVO DISEÑO

En 1822 se adoptó una versión con franjas horizontales y un sol al centro, pero fue reemplazada por su parecido con la bandera española. Finalmente, en 1825, durante el gobierno de Simón Bolívar, se oficializó la bandera roja, blanca y roja que permanece vigente hasta la actualidad.

El recorrido por su historia también permitió conocer el significado de sus colores y los elementos del escudo nacional, como la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia, además de las hojas de palma que recuerdan la pérdida de Arica y Tarapacá tras la Guerra del Pacífico.