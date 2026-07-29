Asesinan a alcalde de Jorge Chávez en Cajamarca: policía detiene a presunto implicado

Omar Díaz Rabanal murió tras ser atacado con un arma blanca en Celendín. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 29 años, mientras el Ministerio Público investiga las circunstancias del crimen.

El alcalde del distrito de Jorge Chávez, en la provincia cajamarquina de Celendín, Omar Díaz Rabanal, falleció la mañana de este miércoles 29 de julio luego de ser atacado con un arma blanca en la intersección del jirón Marcelino Gonzales y la avenida Túpac Amaru.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que un hombre fue detenido como parte de las investigaciones. Se trata de Richard Leandro Araujo Ludeña, de 29 años, quien será investigado por su presunta participación en el homicidio.

Por su parte, el Ministerio Público señaló que continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cuarto alcalde asesinado en lo que va del año

Con la muerte de Omar Díaz Rabanal, ya son cuatro los alcaldes asesinados en el país durante 2026. El 31 de enero fue asesinado Edward Amoroto, burgomaestre del distrito de Los Aquijes (Ica); el 26 de febrero murió Iroshi Ureta Campos, alcalde de Coviriali (Junín); y el 21 de mayo fue asesinado Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre (Piura).