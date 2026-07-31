Sismo de magnitud 5.7 remeció Pucallpa y fue sentido en Lima

El movimiento telúrico se registró la noche del jueves con epicentro en Ucayali y una profundidad de 116 kilómetros, informó el IGP.

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió la noche de este jueves 30 de julio la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 p.m. y tuvo su epicentro a 42 kilómetros al noreste de la capital ucayalina, con una profundidad de 116 kilómetros. La intensidad alcanzó el nivel IV en Pucallpa.

El temblor fue percibido también en diversas regiones del país, entre ellas Huánuco, Lima y Callao, generando alarma entre la población. En la capital, varios ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos, mientras que el sistema Asismet indicó que la intensidad fue moderada en las zonas donde se percibió el evento.

Tras el sismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de réplicas. Asimismo, el Instituto Geofísico del Perú y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) iniciaron el monitoreo correspondiente para verificar si el movimiento ocasionó daños personales o materiales.

EPICENTRO DEL SISMO

De acuerdo con la publicación oficial del IGP y el COEN, el epicentro del sismo se ubicó en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni afectaciones de consideración, aunque continúan evaluando la situación en las zonas donde el movimiento fue sentido con mayor intensidad.