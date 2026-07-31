Arequipa: un muerto y tres heridos de consideración deja caída de camión a un abismo

Según primeras informaciones, un muerto y tres heridos de consideración dejó la caída de un camión a un abismo, la tarde de ayer, en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, región Arequipa.

La persona fallecida fue identificada como Zaida A. M., quien viajaba junto a su esposo y dos hijos, los cuales fueron auxiliados y trasladados a un nosocomio cercano donde quedaron internados.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

El rescate de los heridos fue complicado por lo agreste de la zona donde cayó el vehículo; personal policial junto a vecinos trabajaron arduamente, por más de dos horas, para auxiliar a los lesionados.

Representantes de la Fiscalía llegaron hasta el lugar de la tragedia para el levantamiento del cuerpo. En tanto, la Policía Nacional inició las investigaciones para conocer las causas del accidente.