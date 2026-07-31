Reniec y registros de América Latina y el Caribe promueven campaña de identificación por una región sin invisibles

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) participará del 03 al 16 de agosto de la semana de los Registros Civiles de Latinoamérica y el Caribe, promovida por el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, identidad y estadísticas vitales (CLARCIEV), con el fin de reafirmar su compromiso a la identificación de más peruanos y el acceso a sus derechos fundamentales.

Este encuentro da inicio a la campaña denominada “Latinoamérica y el Caribe, una región sin invisibles: ¡Identidad para todos y todas!” que tiene como objetivo principal promover la inscripción oportuna de recién nacidos.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

Con la campaña de CLARCIEV, Reniec busca garantizar el derecho a la identificación desde el primer momento de vida. La entidad promueve el registro de nacimientos en las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), que se encuentran en 173 sedes del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), y los registros itinerantes realizados en 47 centros de salud que no cuentan con una ORA. Ante ello, exhorta a los padres de familia a inscribir a sus pequeños sin abandonar los establecimientos de salud.

Asimismo, Reniec refuerza su presencia en zonas rurales y alejadas a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). De esta manera promueve que todas las familias inscriban a sus menores de manera gratuita y oportuna.

Requisitos para inscribir a un menor en Reniec

La institución precisa que los padres de familia deben presentar los siguientes documentos para inscribir a un recién nacido:

- Certificado de Nacido Vivo (CNV): documento emitido por el centro médico donde ocurrió el parto. Si no cuentan con ello, debe presentar la constancia que fue brindada por la persona que atendió el parto o la Declaración Jurada de autoridad política, judicial o religiosa.

- DNI físico y vigente de los declarantes. Si el tutor es extranjero debe mostrar su carné de extranjería o entregar una copia simple de su pasaporte o cédula de identidad.

- Certificado de discapacidad. Si el menor nació con discapacidad, debe presentar el certificado correspondiente.

¿Qué países se suman a la campaña de CLARCIEV?

Además de Perú, los países que se suman a la campaña de CLARCIEV son: Brasil, Honduras, Panamá, Perú, El Salvador, México, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Bolivia y Chile.

Esta iniciativa reafirma el compromiso regional con los derechos humanos, la inclusión y la justicia social; asimismo, busca garantizar que ninguna persona permanezca invisible ante el Estado, debido a que busca cerrar las brechas de indocumentación.