Intervienen mina ilegal en Piura: rescatan a menores que realizaban trabajos de riesgo

Representantes de la Fiscalía y agentes de la Policía Nacional llegaron, la tarde de ayer, hasta el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, en la región Piura, para intervenir una mina ilegal que funcionaba pese a que fue clausurada hace seis meses.

En el lugar, las autoridades intervinieron a seis personas, entre los que se encontraban tres menores de entre 15 y 16 años, que eran sometidos a diversos trabajos de alto riesgo, entre ellos, manipular explosivos.

MAQUINARIA PESADA

También se verificó la deforestación en el área de explotación y hallaron campamentos rústicos en los alrededores de la mina ilegal, además de acumulaciones de minerales metálicos sobre mantas de polietileno.

Ante estos hechos, el Ministerio Público dispuso la incautación de la maquinaria pesada e insumos. Los trabajadores se negaron reiteradamente a revelar el nombre de la persona que los contrató; todos fueron trasladados a la comisaría del sector.