Fenómeno El Niño: así operará el Puesto de Comando Móvil del INDECI ante emergencias

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) implementó el Puesto de Comando Móvil como una herramienta clave para fortalecer la atención de emergencias frente al Fenómeno El Niño.

Esta unidad cuenta con internet, sistemas satelitales y equipos tecnológicos que permiten recopilar información desde las zonas afectadas.

Desde este centro móvil, las autoridades pueden evaluar daños, coordinar acciones y gestionar el envío de ayuda humanitaria de manera rápida y eficiente.

El objetivo es mejorar la toma de decisiones y reforzar la articulación entre el Gobierno, autoridades locales y organismos de respuesta.