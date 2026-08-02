Tres sujetos fueron capturados con 500 explosivos en Pataz: dinamita estaría destinada a la minería ilegal

Según primeras informaciones, agentes de la Comisaría de Vijus intervinieron a tres sujetos que trasladaban gran cantidad de explosivos; la captura se realizó en el distrito y provincia de Pataz, región La Libertad.

Las personas detenidas fueron identificadas como Romario L. de 28 años, Elvis G. de 32 años y Jholvin S. de 34 años, quienes son investigados por el presunto delito de tenencia ilegal de material explosivos.

EXTORSIONES

Se les incautó 500 cartuchos de explosivos Emulgod 80 y un paquete con 14 detonadores embalsados; no se descarta que todo ese arsenal decomisado pueda estar dirigido a actividades de la minería ilegal.

La Policía investiga si es que parte del material iba a ser entregado a bandas criminales que usan este tipo de elementos para extorsionar a empresarios de la ciudad de Trujillo, como ha pasado en otras oportunidades.