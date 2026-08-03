Piura aguarda transferencia de recursos ofrecida por Keiko Fujimori para enfrentar El Niño Costero

El alcalde de Piura advirtió que aún no se concretan los recursos anunciados por el Gobierno para enfrentar la emergencia climática.

Ante la falta de recursos comprometidos por el Gobierno para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño Costero, el alcalde provincial de Piura, Juan Cevallos López, expresó su preocupación debido a que la región continúa esperando presupuesto para la adquisición de maquinaria y la culminación de obras de infraestructura consideradas prioritarias.

Asimismo, en una entrevista a RPP, señaló que, antes de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori sostuvo una reunión con siete de los ocho alcaldes provinciales de Piura, en la que se comprometió a impulsar decretos de urgencia destinados a atender las principales necesidades de la región.

Sin embargo, Cevallos afirmó que dichas medidas aún no se concretan, pese a la proximidad de la temporada de lluvias y al riesgo que representan los fenómenos climáticos previstos para finales de año.

ALCALDES ESPERAN RECURSOS

La autoridad municipal explicó que uno de los decretos anunciados contemplaba la asignación de maquinaria para los municipios, junto con el financiamiento necesario para cubrir combustible y el pago de operarios. "El primer decreto de urgencia relacionado con la asignación de maquinaria, pero con la cobertura presupuestal por parte del Gobierno central respecto de combustible y del pago de operarios. Es un tema que sigue pendiente, pero además a mí me preocupa personalmente, de forma institucional como municipalidad, otro decreto de urgencia del que hablamos, relacionado con los proyectos que tienen pendiente todavía el desembolso de presupuesto para continuidad", indicó.

Cevallos detalló que la Municipalidad Provincial de Piura mantiene cinco convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para ejecutar obras de agua potable, saneamiento, pistas y veredas. No obstante, aseguró que aún esperan la transferencia de 40 millones de soles para concluir dichos trabajos.

RESPALDA FACULTADES LEGISLATIVAS

El alcalde también se mostró a favor de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo, especialmente para agilizar acciones vinculadas a la prevención y mitigación de los impactos del Fenómeno El Niño Costero. "Yo creo que sí [deberían darles las facultades]. Yo creo que uno de los puntos importantes, y seguramente el reto que enfrenta de forma prioritaria la presidenta, es justamente atender el fenómeno del Niño. Son varias regiones, principalmente ubicadas en la costa, las que se ven seriamente perjudicadas, los daños económicos son múltiples", agregó.

Finalmente, respaldó el anuncio del Gobierno sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar labores de seguridad ciudadana. Indicó que la medida es recibida con optimismo en Piura debido al incremento de la delincuencia y las extorsiones, problemas que afectan tanto a empresarios como a pequeños comerciantes de la región.