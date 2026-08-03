Cuna Más inicia distribución de más de 134 mil kits de abrigo en 19 regiones ante heladas y friaje

La medida beneficiará a niñas y niños menores de 36 meses, gestantes y actores comunales voluntarios.

El Programa Nacional Cuna Más, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), inició la distribución progresiva de más de 134 mil kits de abrigo en 19 regiones del país para proteger a la población vulnerable frente a las heladas y el friaje.

La medida está dirigida a niñas y niños menores de 36 meses, gestantes y actores comunales voluntarios y representa una inversión superior a los S/9 millones.

Los kits incluyen dos juegos de buzos para los usuarios de los servicios gratuitos de Cuna Más. La entrega alcanzará a más de 23 mil niñas y niños del Servicio de Cuidado Diurno (SCD), así como a más de 110 mil hogares con menores y gestantes pertenecientes al Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF).

En el caso de los actores comunales voluntarios, entre ellos facilitadoras, madres cuidadoras y madres guía, se realizará la entrega de casacas para enfrentar las bajas temperaturas.

PLAN MULTISECTORIAL

La distribución forma parte del "Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2025-2027", que contempla la entrega de prendas de abrigo para proteger a la población frente a las bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos.

Entre las regiones con mayor número de beneficiarios se encuentran Loreto, con 26 400; Cusco, con 22 134; Puno, con 18 106; Junín, con 13 684; San Martín, con 8472; Amazonas, con 8347; y Ucayali, con 7973.

Cuna Más informó que continuará con la distribución de los kits como parte de las acciones destinadas a proteger a la primera infancia y a las poblaciones vulnerables de las zonas más alejadas del país.

(Con información de Agencia Andina)