Este 6 de agosto es feriado: ¿quiénes descansan y cuándo corresponde el pago triple?

Tras los feriados por Fiestas Patrias, los trabajadores peruanos tendrán una nueva jornada de descanso obligatorio. Este jueves 6 de agosto será feriado nacional en todo el Perú, por lo que las instituciones públicas y empresas privadas deberán respetar el descanso remunerado o aplicar las compensaciones establecidas por ley para quienes presten servicios durante esa fecha.

¿Qué se conmemora el 6 de agosto?

El feriado recuerda la Batalla de Junín, librada el 6 de agosto de 1824 en la pampa de Junín. En aquel enfrentamiento, el ejército patriota, encabezado por Simón Bolívar, se enfrentó a las fuerzas realistas en uno de los episodios determinantes para la independencia del Perú y de América del Sur. La intervención de los Húsares del Perú permitió cambiar el curso del combate y allanó el camino hacia la posterior victoria en la Batalla de Ayacucho.

Desde 2022, el 6 de agosto forma parte del calendario oficial de feriados nacionales, luego de la promulgación de la Ley N° 31530. La norma establece que la fecha es de cumplimiento obligatorio para los trabajadores del sector público y privado, quienes tienen derecho a descansar sin que se reduzca su remuneración ni deban recuperar las horas dejadas de laborar.

Pago triple por trabajar el feriado

Si una empresa solicita a un trabajador laborar durante el feriado y no le concede un descanso compensatorio en otra fecha, deberá reconocer tres conceptos: la remuneración correspondiente al feriado —incluida normalmente en el sueldo mensual—, el pago por el trabajo realizado y una sobretasa del 100 % de la remuneración diaria. En términos prácticos, el trabajador recibirá dos pagos adicionales a su remuneración habitual.

En cambio, cuando el empleador acuerda otorgar un día de descanso sustitutorio, no corresponde ningún pago adicional. Si este derecho laboral es incumplido, el trabajador puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). La infracción es considerada muy grave y las multas pueden alcanzar los S/288.915, dependiendo del tipo de empresa y del número de empleados afectados. Después del 6 de agosto, el siguiente feriado será el domingo 30 de agosto, por el Día de Santa Rosa de Lima. (Con información de Infobae)