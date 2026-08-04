Casos de dengue golpean con fuerza a la población infantil en La Libertad

Niños y adolescentes se han convertido en el segundo grupo etario más afectado por el dengue en La Libertad.

De acuerdo con la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas, hasta la Semana Epidemiológica 29 se han reportado 1,693 casos de dengue en menores de edad, convirtiéndolos en el segundo grupo etario más afectado por la enfermedad, lo que hace que el avance del dengue en la región La Libertad continúa generando preocupación entre las autoridades sanitarias.

Las cifras indican que 1,009 contagios corresponden a niños de entre 0 y 11 años, mientras que 684 casos fueron registrados en adolescentes de 12 a 17 años. Este panorama mantiene en alerta a los establecimientos de salud debido a la vulnerabilidad de este sector de la población.

Especialistas recuerdan que el dengue puede provocar complicaciones graves si no se detecta y trata oportunamente, por lo que piden a los padres de familia acudir inmediatamente a un centro médico ante la aparición de síntomas.

ADULTOS LIDERAN EL NÚMERO DE CONTAGIOS

Según el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, el grupo con mayor cantidad de casos corresponde a los adultos de entre 30 y 59 años, con un total de 1,818 contagios.

En segundo lugar se encuentran los menores de edad con 1,693 casos, seguidos por los jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes registran 1,165 infecciones. Por su parte, los adultos mayores de 60 años suman 371 casos reportados.

SUPERA LAS CIFRAS DEL AÑO PASADO

La misma sala situacional revela que La Libertad acumula 5,047 casos de dengue en lo que va del año, una cifra muy superior a los 208 contagios registrados durante el mismo periodo de 2025.

Del total reportado, 3,677 casos han sido confirmados por las autoridades sanitarias, mientras que 1,370 permanecen como probables. Virú encabeza la lista de provincias más afectadas con 2,410 contagios, seguida por Trujillo con 2,048 casos y Chepén con 377.