Gremio turístico exige orden y mayor fiscalización para garantizar seguridad de visitantes

Proturismo advirtió que algunas unidades serían modificadas de manera irregular para transportar más pasajeros de lo permitido.

Tras la advertencia del funcionamiento de algunos vehículos y aeronaves pese a no cumplir con los estándares de seguridad establecidos, el director ejecutivo de Proturismo, Tito Alegría, exhortó al Gobierno a reforzar de manera inmediata la fiscalización de los servicios turísticos que operan en Nasca.

En diálogo con Exitosa, el representante del sector turismo señaló que es necesario retirar de circulación a los buses panorámicos, tubulares y avionetas que no cuenten con las condiciones técnicas requeridas para brindar un servicio seguro a los visitantes.

Asimismo, la autoridad cuestionó la falta de controles y aseguró que existen operadores turísticos que trabajan sin una adecuada supervisión, situación que incrementa los riesgos para los pasajeros.

DENUNCIAN FALTA DE FIZCALIZACIÓN

El representante de Proturismo afirmó que parte del parque automotor turístico presenta irregularidades debido a la ausencia de inspecciones constantes por parte de las autoridades competentes. “Lamentablemente no se fiscaliza, no se genera una limpieza del parque automotor de buses panorámicos ilegales, ni con los tubulares que deben salir del parque automotor”, manifestó.

Asimismo, advirtió que algunos tubulares son modificados de manera informal para transportar una cantidad mayor de pasajeros a la permitida originalmente, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. Además de que algunas unidades son elaboradas a partir de vehículos siniestrados. "En el tema de los tubulares, compran camionetas 4x4 de diferentes marcas siniestradas, las cortan y las alargan, realmente hacen un transformer. Esos carros o vehículos que no permiten más de 8 o 12 personas, la transformar para 20 o 22 personas"

SOLICITAN MEDIDAS CONTRA AVIONETAS

Tito Alegría pidió al Gobierno de Keiko Fujimori cumplir con su compromiso de ordenar el sector turismo y aplicar medidas contra los operadores que no respeten la normativa vigente.

Por otro lado, solicitó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) retirar los buses panorámicos y tubulares que no cumplan las disposiciones establecidas desde 2019, además de revisar la situación de las avionetas utilizadas para sobrevuelos turísticos en Nasca.