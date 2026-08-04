Temperaturas de hasta 37 °C se registrarán en la costa y sierra del Perú, advierte Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que entre el miércoles 5 y el viernes 7 de agosto se presentará un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la costa y la sierra del país.

Según el pronóstico de la entidad, las máximas temperaturas podrían alcanzar los 37 °C en la costa norte, mientras que en la costa central oscilarán entre 24 °C y 30 °C y en la costa sur entre 23 °C y 34 °C.

En la región andina, el Senamhi prevé temperaturas máximas de 18 °C a 32 °C en la sierra norte, de 17 °C a 29 °C en la sierra central y de 14 °C a 27 °C en la sierra sur. La entidad explicó que la escasa nubosidad durante el mediodía incrementará la radiación ultravioleta, mientras que por las tardes se registrarán ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Regiones y provincias bajo alerta por altas temperaturas

El aviso meteorológico comprende localidades de 20 regiones, incluyendo Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Lima, Piura, Puno y Tumbes, además de la Provincia Constitucional del Callao. Entre las provincias afectadas se encuentran Trujillo, Huancayo, Huaraz, Arequipa, Ica, Chiclayo, Piura, Tacna y Cusco, entre otras jurisdicciones.

Recomendaciones del Indeci

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicarse bloqueador solar, usar sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV, mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación y vestir ropa de colores claros. Asimismo, sugirió mantener ventilados los ambientes de las viviendas y centros de trabajo para mitigar los efectos del calor extremo.