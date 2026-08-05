Investigan presunta falsificación de firma en documento enviado al Ministerio de Economía

El exfuncionario aseguró que el documento fue elaborado y enviado mientras se encontraba de vacaciones por motivos de salud.

Tras la presunta falsificación de su firma en un documento remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ex director regional de Salud de Huánuco, Gustavo Barrera Sulca, realizó una denuncia, ya que aseguró que nunca autorizó la elaboración ni el envio del oficio.

Esta presunta falsificación estaba relacionada con el proceso del concurso interno del régimen laboral 276, en donde según explicó el ex director, en junio dispuso el inicio del concurso interno mediante un memorándum dirigido a la comisión organizadora. No obstante, al día siguiente solicitó vacaciones por motivos de salud, periodo durante el cual, afirmó, se habría elaborado y remitido el documento cuestionado.

Barrera insistió que jamás estampó su firma ni dio conformidad para que el documento fuera enviado al MEF, asimismo sostuvo que el oficio fue preparado por las áreas de Recursos Humanos y especialistas de la Dirección Regional de Salud.

DOCUMENTO FUE ENVIADO SIN SU AUTORIZACIÓN

El exdirector indicó que el oficio buscaba modificar doce plazas administrativas de mayor nivel por plazas iniciales para beneficiar a los postulantes del concurso interno. Además, denunció que el documento contiene una firma que no le pertenece e incluso un cargo que nunca ocupó dentro de la institución. "Ese documento no lo firmé yo. La firma no es mía y, además, aparece el cargo de director adjunto, que nunca desempeñé. Yo fui director regional", manifestó.

Barrera añadió que la supuesta irregularidad habría ocurrido mientras se encontraba de vacaciones, por lo que decidió permanecer en Huánuco para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

PIDE PERICIA GRAFOTÉCNICA

El exfuncionario señaló que la autenticidad de la firma deberá ser determinada mediante una pericia grafotécnica, con el objetivo de establecer responsabilidades sobre la presunta falsificación, donde sus sospechas van dirigidas a una trabajadora de 69 años, quién habría sido inducida a crecer que el documento contaba con su autorización.