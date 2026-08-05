Reanudan operaciones del tren Ollantaytambo - Machu Picchu tras incendio forestal

La empresa Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA) anunció esta mañana la reanudación de las operaciones ferroviarias en el tramo Ollantaytambo - Machu Picchu, tras coordinar con las autoridades y realizar una inspección técnica en el kilómetro 107, donde un incendio forestal había provocado la caída de rocas y obligado a suspender el servicio el martes 4 de agosto.

En ese sentido, PeruRail informó que retomará las operaciones de forma progresiva, con las primeras frecuencias autorizadas en horarios que serán comunicados a través de sus canales oficiales.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco activó el protocolo de atención para casos fortuitos, lo que permite la reprogramación o el reembolso de los boletos de ingreso a Machu Picchu para los pasajeros afectados por la suspensión.

Combate del incendio y trabajo de brigadistas

Durante la mañana de hoy miércoles 5, más de 40 brigadistas, integrados por bomberos forestales, personal del Ejército del Perú y trabajadores, reanudaron las labores para sofocar el incendio forestal en la zona afectada. La inspección técnica confirmó que la vía férrea se encuentra en condiciones seguras para la operación, permitiendo así el reinicio del servicio ferroviario.

Medidas adoptadas y continuidad de esfuerzos

El reinicio de las operaciones se da luego de que la concesionaria verificara la seguridad de la vía, mientras los esfuerzos por controlar el fuego continúan. La DDC Cusco, por su parte, mantiene activo el protocolo de atención para garantizar los derechos de los turistas afectados, en el marco de la emergencia registrada en la zona.