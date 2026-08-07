Trujillo: capturan a tres sujetos con gran cantidad de dinero que provendría de la minería ilegal

Policías de la comisaría Jerusalén intervinieron a tres sujetos cuando trasladaban gran cantidad de dinero de presunta procedencia ilícita. El operativo se realizó anoche en el distrito trujillano de La Esperanza, región La Libertad.

Durante un patrullaje de rutina, los agentes intervinieron una camioneta de placa T4X-923, donde viajaban Pablo B. R., de 45 años; Noé C. C., de 40 años; y Wilson V., de 33 años. Se les encontró 64,696 dólares y 2000 soles.

COMISIÓN DE DELITOS

Pese a la insistencia de las autoridades, los detenidos no supieron explicar el origen del dinero; la primera teoría de los agentes es que presuntamente proviene de la minería ilegal. Los sujetos fueron trasladados a la sede policial.

La Policía Nacional destacó la intervención y aseguró que estas acciones continuarán en todo el departamento de La Libertad, con el fin de prevenir la comisión de delitos y capturar a todos aquellos que actúan al margen de la ley.